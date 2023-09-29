Усик и Фьюри договорились о чемпионском бое

Боксеры наконец-то сумели договориться

Чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) подписали контракт на бой. К слову, в апреле 2023 года боксеры не сумели договориться.

О сделке с командой украинца "Цыганский король" сообщил на своей странице в Instagram. Тайсон опубликовал постер к бою с надписью "Подписано".

Боксерский инсайдер Майк Коппинджер подтвердил информацию о поединке. Журналист отметил, что главный бой в супертяжелом весе за титул абсолютного чемпиона мира может пройти в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года, либо в январе 2024 года.

Напомним, перед поединком с 36-летним Усиком 35-летний Фьюри проведет бой по правилам бокса со звездой ММА Фрэнсисом Нганну. А вот Александр, в свою очередь, в августе со скандалом победил британца Даниеля Дюбуа и теперь отдыхает.

Журналист Майкл Бенсон отметил, что точная дата боя Усик — Фьюри станет известна после боя Фьюри — Нганну.

Ранее сообщалось, что Усика обязали провести бой против обязательного претендента на пояс IBF Филиппа Хрговича (16-0, 13 КО), однако, когда на кону стоит титул абсолютного чемпиона, боксерские организации пытаются организовать большой поединок. К слову, Хргович недавно заявил, что победит Александра.