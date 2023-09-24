Украинский супертяж устроил рубку в ринге с известным боксером (видео)

Украинец дал бой более именитому сопернику

В субботу, 23 сентября, украинский боксер супертяжелого веса Константин Довбищенко (10-13-1, 7 КО) провел бой против знаменитого немецкого супертяжа Тома Шварца (28-1, 19 КО). В этот же день в Британии состоялся чемпионский бой в хевивейте Чжан Чжилей — Джо Джойс.

Поединок Шварц — Довбищенко возглавил вечер бокса в Магдебурге (Германия) и завершился поражением украинского боксера. Об этом сообщает "Телеграф".

В 10-раундовой "дуэли" Шварц добыл победу единогласным решением судей — 93:97, 93:97 и 94:97. Добавим, что Константину иногда удавалось донести удары до цели, однако Том показал отличную выносливость и все-таки победил настырного украинца. Полное видео боя Шварц — Довбищенко смотрите в Telegram.

Добавим, что Шварц лишь однажды проигрывал в профи. В 2019 году немец встретился с небитым британцем Тайсоном Фьюри и проиграл нокаутом во втором раунде.

Напомним, в конце июля Довбищенко сенсационно нокаутировал британца Мэтти Гарриса.

Ранее непобедимый украинский боксер Егор Великовский нокаутировал венесуэльца Омара Гарсию на вечере бокса в Мюнхене (Германия).