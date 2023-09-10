Непобедимый украинский боксер нокаутировал соперника (видео)

Украинец вышел на ринг после годичного простоя

Небитый украинский боксер полутяжелого веса Егор Великовский (10-0, 6 KO) победил венесуэльца Омара Гарсию (18-10, 15 КО) на вечере бокса в Мюнхене (Германия). В августе непобедимый Александр Усик впервые в карьере нокаутировал боксера в супертяжах.

В 8-м раунде рефери остановил поединок и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок Великовский — Гарсия прошел на арене Hazrolli Sport в андеркарде вечера бокса Шефат Исуфи — Армен Ованнисян. Отметим, Егор добыл свою 10-ю победу в профи, Гарсия проиграл в 10-й раз, имея в своем послужном списке 18 побед, 15 из которых нокаутом.

Егор вышел на ринк спустя год простоя. В июне 2022 года он победил чеха Томаша Адамека.

Видео боя Егор Великовский — Омар Гарсия:

Ранее сообщалось, что украинский супертяж Андрей Руденко был избит более молодым американцем Джаредом Андерсоном по прозвищу "Большой малыш".

Напомним, в августе украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик на вечере бокса Усик — Дюбуа победил шведа Энтони Йигита и приблизился к чемпионскому поединку.