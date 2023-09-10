Непереможний український боксер нокаутував суперника (відео)

Українець вийшов на ринг після річного простою

Небитий український боксер напівважкої ваги Єгор Веліковський (10-0, 6 KO) переміг венесуельця Омара Гарсію (18-10, 15 КО) на вечорі боксу у Мюнхені (Німеччина). У серпні непереможний Олександр Усик уперше в кар’єрі нокаутував боксера у гевівейті.

У 8-му раунді рефері зупинив поєдинок та зафіксував перемогу українця технічним нокаутом. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок Веліковський – Гарсія пройшов на арені Hazrolli Sport в андеркарді вечора боксу Шефат Ісуфі – Армен Ованісян. Зазначимо, Єгор здобув свою 10-ту перемогу у профі, Гарсія програв у 10-й раз, маючи у своєму послужному списку 18 перемог, 15 з яких нокаутом.

Єгор вийшов на ринок через рік простою. У червні 2022 року він переміг чеха Томаша Адамека.

Відео бою Єгор Веліковський — Омар Гарсія:

Раніше повідомлялося, що український суперваговик Андрій Руденко програв нокаутом молодому американцю Джареду Андерсону на прізвисько "Великий малюк".

Нагадаємо, у серпні український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик на вечорі боксу Усик — Дюбуа переміг шведа Ентоні Їгіта та наблизився до чемпіонського поєдинку.