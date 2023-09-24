Український суперваговик влаштував рубку в ринзі з відомим боксером (відео)

Українець дав бій більш іменитому супернику

У суботу, 23 вересня, український боксер суперважкої ваги Костянтин Довбищенко (10-13-1, 7 КО) провів бій проти знаменитого німецького суперваговика Тома Шварца (28-1, 19 КО). Цього ж дня у Британії відбувся чемпіонський бій у гевівейті Чжан Чжилей — Джо Джойс.

Поєдинок Шварц — Довбищенко очолив вечір боксу у Магдебурзі (Німеччина) та завершився поразкою українського боксера. Про це повідомляє "Телеграф".

У 10-раундовій "дуелі" Шварц здобув перемогу одноголосним рішенням суддів — 93:97, 93:97 та 94:97. Додамо, що Костянтину іноді вдавалося донести удари до цілі, проте Том показав чудову витривалість і таки переміг настирливого українця. Повне відео бою Шварц — Довбищенко дивіться у Telegram.

Додамо, що Шварц лише одного разу програвав у профі. У 2019 році німець зустрівся з небитим британцем Тайсоном Ф’юрі та програв нокаутом у другому раунді.

Нагадаємо, наприкінці липня Довбищенко сенсаційно нокаутував британця Метті Гарріса.

Раніше непереможний український боксер Єгор Великовський нокаутував венесуельця Омара Гарсію на вечорі боксу у Мюнхені (Німеччина).