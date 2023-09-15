Український боксер-чемпіон проведе бій із японським претендентом: названо дату та місце

Українець проведе сьомий захист титулу

Чемпіон світу з боксу за версією WBA у найлегшій вазі (До 50,802 кг) Артем Далакян (22-0, 15 КО) проведе великий бій у Японії. У січні українець завдав першої поразки в кар’єрі костариканцеві Давиду Хіменесу (12-1, 9).

Далакян побореться в рингу проти обов’язкового претендента японця Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО). Про це повідомляє статистичний портал BoxRec.

За інформацією джерела, чемпіонський поєдинок відбудеться 15 листопада у Токіо. Додамо, що 8 вересня мали пройти промоутерські торги, проте команди боксерів повідомили, що домовилися про проведення бою.

36-річний Далакян свій останній поєдинок провів у січні 2023 року, здобувши перемогу над Хіменесом. 28-річний Акуї усі свої поєдинки провів у Японії. Востаннє він бився у лютому 2023 року. Тоді японець у 10-раундовому поєдинку переміг Джейсона Вейсона з Філіппін.

Зазначимо, Далакян один із двох українців, які на цей час володіють чемпіонськими поясами по версії однієї із чотирьох головних боксерських організацій світу. Напередодні Олександр Усик провів захист своїх титулів у скандальному поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа. До речі, команда претендента хоче перегляду результату бою.