Украинский боксер-чемпион проведет бой с японским претендентом: названа дата и место

Украинец проведет седьмую защиту титула

Чемпион мира по боксу по версии WBA в наилегчайшем весе (До 50,802 кг) Артем Далакян (22-0, 15 КО) проведет большой бой в Японии. В январе украинец нанес первое поражение в карьере костариканцу Давиду Хименесу (12-1, 9).

Далакян сразится в ринге против обязательного претендента японца Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО). Об этом сообщает статистический портал BoxRec.

По информации источника, чемпионский поединок состоится 15 ноября в Токио. Добавим, что 8 сентября должны были пройти промоутерские торги, однако команды боксеров сообщили, что договорились о проведении боя.

36-летний Далакян свой последний поединок провел в январе 2023 года, одержав победу над Хименесом. 28-летний Акуи все свои поединки провел в Японии. В последний раз он дрался в феврале 2023 года. Тогда японец в 10-раундовом поединке победил Джейсона Вейсона из Филиппин.

Отметим, Далакян один из двух украинцев, которые на данный момент владеют чемпионскими поясами по версии одной из четырех главных боксерских организаций мира. Накануне Александр Усик провел защиту своих титулов в скандальном поединке против британца Даниеля Дюбуа. К слову, команда претендента хочет пересмотра результата боя.