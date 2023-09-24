"Великий вибух" брутально нокаутував суперника і націлився на Усика та Ф’юрі (відео)

У Лондоні відбувся великий вечір профі-боксу

У суботу, 23 вересня, тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) переміг британця Джо Джойса (15-2, 14 КО) у поєдинку-реванші. У першому бою китаєць на прізвисько "Великий вибух" здобув перемогу технічним нокаутом у шостому раунді.

На цей раз усе закінчилося ще швидше. У Лондоні на стадіоні "Вемблі" Чжилей брутально нокаутував британця на прізвисько "Джаггернаут" у третьому раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

У третій 3-хвилинці 38-річний Джойс нарвався на потужний удар з правої, після чого впав обличчям у канвас. Рефері почав відлік, Джо підвівся, але він ледве стояв на ногах. Рефері вирішив не продовжувати "дуель".

Відео нокауту в бою Чжан Чжилей — Джо Джойс:

Таким чином, 40-річний Чжилей залишився обов’язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє українець Олександр Усик (21-0, 14 КО). Додамо, що першим у черзі на бій з українським чемпіоном стоїть хорват Філіп Хргович (16-0, 13 КО), який є обов’язковим претендентом на титул IBF у гевівійті. Це означає, що першим у списку "Великого вибуху" йде чемпіон WBC британець Тайсон Ф’юрі, а другим — Усик.

Раніше Ф’юрі назвав єдину умову для бою з Усиком.

Нагадаємо, небитий український боксер Єгор Великовський нокаутував венесуельця Омара Гарсію на вечорі боксу у Німеччині.