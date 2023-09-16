Тренер та чоловік відомої боксерки помер після чемпіонського бою дружини

Трагедією завершився титульний поєдинок у Мексиці

На вечорі боксу у Тіхуані (Мексика) сталася трагедія. У травні після перемоги на шоу боксу від Менні Пак'яо помер перспективний боксер.

У ніч на 16 вересня під час чемпіонського бою Скай Ніколсон — Сабріна Перес у тренера і чоловіка останньої Дієго Арруа стався серцевий напад. На жаль, урятувати чоловіка не вдалося. Про це у Twitter повідомив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

"З глибоким сумом ми дізналися про раптову смерть аргентинського тренера Дієго Арруа. У нього стався серцевий напад під час бою з Сабріною Перес у Тіхуані. Медичні служби зробили все можливе, але він помер у лікарні", — написав Сулейман.

58-річний Арруа переніс серцевий напад між 9-м та 10-м раундами бою за титул тимчасової чемпіонки WBC у напівлегкій вазі (до 57,153 кг). Дієго доправили до місцевої лікарні, але медики не змогли його врятувати. Додамо, що Сабріна не була присутня на ринзі, коли оголошували ім’я переможниці.

Раніше повідомлялося, що український боксер трагічно загинув за тиждень перед дебютом у профі.

Нагадаємо, у червні стало відомо про загибель на фронті українського боксера-воїна Дмитра Войтюка.