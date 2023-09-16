Тренер и муж известной боксерши умер после чемпионского боя жены

Трагедией завершился титульный поединок в Мексике

На вечере бокса в Тихуане (Мексика) произошла трагедия. В мае после победы на шоу бокса от Мэнни Пакьяо скончался перспективный боксер.

В ночь на 16-е сентября во время чемпионского боя Скай Николсон — Сабрина Перес у тренера и мужа последней Диего Арруа случился сердечный приступ. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Об этом в Twitter сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

"С глубокой печалью мы узнали о внезапной смерти аргентинского тренера Диего Арруа. У него случился сердечный приступ во время боя с Сабриной Перес в Тихуане. Медицинские службы сделали все возможное, но он умер в больнице", — написал Сулейман.

58-летний Арруа перенес сердечный приступ между 9-м и 10-м раундами боя за титул временной чемпионки WBC в полулегком весе (до 57,153 кг). Диего доставили в местную больницу, но медики не сумели его спасти. Добавим, что Сабрина не присутствовала на ринге, когда объявляли имя победительницы.

Ранее сообщалось, что украинский боксер трагически погиб за неделю перед дебютом в профи.

Напомним, в июне стало известно о гибели на фронте украинского боксера-воина Дмитрия Войтюка.