Украинский боксер трагически погиб перед своим дебютным боем в профи

Молодой боксер утонул накануне своего первого поединка на профессиональном уровне

В субботу, 5 августа, в селе Пуховка (Броварский район, Киевская область) трагически ушел из жизни 18-летний украинский боксер Никита Бабич. В июне стало известно о гибели на фронте украинского боксера-воина Дмитрия Войтюка.

О смерти Бабича сообщает LuckyPunch. По информации источника, во время плавания на местном озере спортсмена внезапно схватила судорога, после чего он утонул. Тело боксера было обнаружено в понедельник, 7 августа.

18-летний Бабич был воспитанником тренера Арсена Бабаяна. В субботу, 12 августа, он должен был дебютировать в профессиональном боксе в бою с другим дебютантом Михаилом Хайнутдиновым на вечере бокса от Top Boxing Generation в Броварах (Киевская область). Турнир станет первым международным боксерским событием в Украине с момента полномасштабного вторжения рф.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб мастер спорта Украины по боксу, член национальной команды Александр Онищенко.

Напомним, под Лиманом (Донецкая область) жизнь за родину отдал защитник Украины, кандидат в мастера спорта по боксу Юрий Боженко, который также воевал и под Бахмутом (Донецкая область).