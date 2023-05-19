У героя осталось две дочери: под Лиманом погиб украинский боксер

Спортсмен одним из первых прибыл на защиту Бахмута

На войне против российских оккупантов погиб кандидат в мастера спорта по боксу Юрий Боженко. Накануне стало известно о гибели на фронте юного украинского воина-хоккеиста Александра Колонюка.

О смерти боксера сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины (ФБУ) на своем telegram-канале. Старший сержант Боженко был бойцом сводной роты охраны Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Сообщается, что Юрий в составе своего подразделения одним из первых стал в защиту Бахмута (Донецкая область), где велись и ведутся одни из самых ожесточенных боев на фронте. Боксер погиб под Лиманом (Донецкая область), обстоятельства смерти защитника Украины неизвестны.

"Светлая память герою, который ценой собственной жизни до последнего защищал Родину от врага. У Юрия осталось две дочери", — гласит сообщение от ФБУ.

Ранее сообщалось, что украинский велоатлет Константин Денека погиб на фронте, защищая город-крепость Бахмут. Кроме того, многократный чемпион Украины по туризму Виктор Боржиевский отдал жизнь за Родину.