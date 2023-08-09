Український боксер трагічно загинув перед своїм дебютним боєм у профі

Молодий боксер потонув напередодні свого першого поєдинку на професійному рівні

У суботу, 5 серпня, у селі Пухівка (Броварський район, Київська область) трагічно пішов із життя 18-річний український боксер Микита Бабич. У червні стало відомо про загибель на фронті українського боксера-воїна Дмитра Войтюка.

Про смерть Бабича повідомляє LuckyPunch. За інформацією джерела, під час плавання на місцевому озері спортсмена раптово схопила судома, після чого він потонув. Тіло боксера було знайдено у понеділок, 7 серпня.

18-річний Бабич був вихованцем тренера Арсена Бабаяна. У суботу, 12 серпня, він мав дебютувати у професійному боксі в бою з іншим дебютантом Михайлом Хайнутдіновим на вечорі боксу від Top Boxing Generation у Броварах (Київська область). Турнір стане першою міжнародною боксерською подією в Україні з моменту повномасштабного вторгнення рф.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув майстер спорту України з боксу, член національної команди Олександр Онищенко.

Нагадаємо, під Лиманом (Донецька область) життя за батьківщину віддав захисник України, кандидат у майстри спорту з боксу Юрій Боженко, який також воював під Бахмутом (Донецька область).