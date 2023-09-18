Ф’юрі назвав єдину умову для бою з Усиком

Бій між топ-боксерами міг відбутися навесні 2023 року

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Тайсон Ф’юрі знову образливо звернувся на адресу чемпіона світу за іншими версіями Олександра Усика. На цей раз британець заявив, що готовий провести з ним бій, якщо українець відмовиться від великого гонорару.

В інтерв’ю YouTube-каналу Fight Hub Ф’юрі сказав, що для нього не відіграє роль історична спадщина. Він дав зрозуміти, що не женеться за званням абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

За словами британця, зараз він сконцентрований на своєму бою з колишнім чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Френсісом Нганну. Як відомо, поєдинок відбудеться вже 26 жовтня.

Ф’юрі звернув увагу, що ніколи не говорив про бажання стати абсолютним чемпіоном світу.

"Ви хоч раз чули, щоб це було моїм пріоритетом? Це завжди була якась інша маленька довбана мрія. Зараз у мене є справа з Нганну. Якщо інша маленька сосиска захоче боротися за звання абсолюту і якщо він готовий взяти невеликий відсоток, тоді ми зможемо це здійснити. Якщо він попросить багато, я скажу: не-а, дякую. Усік і його команда – г***оїди. Їм запропонували бій на "Уемблі", і ми пішли далі. Ось і все", – зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що інсайдер розкрив деталі ймовірного бою між Усіком та Ф’юрі.