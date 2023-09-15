Бій Усик – Ф’юрі відбудеться? Інсайдер озвучив важливу інформацію

Українець зараз володіє більшістю чемпіонських поясів

Переговори між чемпіонами світу в надважкій вазі українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі відновилися. Сторони розпочали обговорення ймовірного бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Такою інформацією поділився відомий інсайдер Майкл Коппінджер. Його джерела повідомляють, що Ф’юрі нібито готовий вийти на бій із українцем після того, як проведе поєдинок із бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну.

Інсайдер додав, що поєдинок має відбутися у Саудівській Аравії.

"Тайсон Ф'юрі зосереджений на бою 28 жовтня з Френсісом Нганну, але розпалюються переговори щодо бою проти Олександра Усика наступного року за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі в Саудівській Аравії. Джерела ESPN кажуть, що домовленість щодо бою Ф’юрі-Усика досягнена, є багато оптимізму", — зазначив він.

У той же час Ф’юрі в одному зі своїх недавніх інтерв’ю заявив, що не збирається битися з Усиком. Він назвав українця "бомжем, який не знає англійської мови". Також британець зазначив, що для нього нічого не означає звання абсолютного чемпіона світу.

"Я не зацікавлений у бою з Усиком. Він маленький український бомж. Це все, що він для мене означає. Жодного інтересу до об'єднання поясів дивізіону у мене немає", — сказав Ф’юрі в інтерв’ю таблоїду Daily Mail.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у своєму останньому поєдинку українець нокаутував Даніеля Дюбуа.