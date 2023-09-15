Бой Усик - Фьюри состоится? Инсайдер озвучил важную информацию

Украинец сейчас владеет большинством чемпионских поясов

Переговоры между чемпионами мира в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри возобновились. Стороны начали обсуждение вероятного боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Такой информацией поделился известный инсайдер Майкл Коппинджер. Его источники сообщают, что Фьюри якобы готов выйти на бой с украинцем после того, как проведет поединок с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.

Инсайдер добавил, что поединок должен состояться в Саудовской Аравии.

"Тайсон Фьюри сосредоточен на бое 28 октября с Фрэнсисом Нганну, но разгораются переговоры по бою против Александра Усика в следующем году за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе в Саудовской Аравии. Источники ESPN говорят, что договоренность по бою Фьюри-Усика достигнута, есть много оптимизма", — отметил он.

В то же время Фьюри в одном из своих недавних интервью заявил, что не собирается драться с Усиком. Он назвал украинца "бомжем, который не знает английского языка". Также британец отметил, что для него ничего не значит звание абсолютного чемпиона мира.

"Я не заинтересован в бою с Усиком. Он маленький украинский бомж. Это все, что он для меня значит. Никакого интереса к объединению поясов дивизиона у меня не", – сказал Фьюри в интервью таблоиду Daily Mail.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в своем последнем поединке украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа.