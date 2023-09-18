Фьюри назвал единственное условие для боя с Усиком

Бой между топ-боксерами мог пройти весной 2023 года

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри вновь оскорбительно обратился в адрес чемпиона мира по остальным версиям Александра Усика. На этот раз британец заявил, что готов провести с ним бой, если украинец откажется от крупного гонорара.

В интервью YouTube-каналу Fight Hub Фьюри сказал, что для него не играет роли историческое наследие. Он дал понять, что не гонится за званием абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По словам британца, в данный момент он сконцентрирован на своем бою с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. Как известно, поединок пройдет уже 26 октября.

Фьюри обратил внимание, что никогда не говорил о желании стать абсолютным чемпионом мира.

"Вы хоть раз слышали, чтоб это было мои приоритетом? Это всегда была какая-то другая маленькая гребанная мечта. Сейчас у меня есть дело с Нганну. Если другая маленькая сосиска захочет бороться за звание абсолюта и если он готов взять небольшой процент, тогда мы сможем это осуществить. Если он попросит много, я скажу: не-а, спасибо. Усик и его команда – г***оеды. Им предложили бой на "Уэмбли", и мы пошли дальше. Вот и все", – отметил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что инсайдер раскрыл детали вероятного боя между Усиком и Фьюри.