"Большой взрыв" брутально нокаутировал соперника и нацелился на Усика и Фьюри (видео)

В Лондоне состоялся большой вечер профи-бокса

В субботу, 23 сентября, временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) победил британца Джо Джойса (15-2, 14 КО) в поединке-реванше. В первом бою китаец по прозвищу "Большой взрыв" добыл победу техническим нокаутом в шестом раунде.

На этот раз все закончилось еще быстрее. В Лондоне на стадионе "Уэмбли" Чжилей брутально нокаутировал британца по прозвищу "Джаггернаут" в третьем раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

В третьей 3-минутке 38-летний Джойс нарвался на мощный удар с правой, после чего упал лицом в канвас. Рефери начал отсчет, Джо поднялся, однако он еле стоял на ногах. Рефери принял решение не продолжать "дуэль".

Видео нокаута в бою Чжан Чжилей — Джо Джойс:

Таким образом, 40-летний Чжилей остался обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет украинец Александр Усик (21-0, 14 КО). Добавим, что первым в очереди на бой с украинским чемпионом стоит хорват Филипп Хргович (16-0, 13 КО), который является обязательным претендентом на титул IBF в хевивейте. Это означает, что первым в списке "Большого взрыва" идет чемпион WBC британец Тайсон Фьюри, а вторым — Усик.

Ранее Фьюри назвал единственное условие для боя с Усиком.

Напомним, небитый украинский боксер Егор Великовский нокаутировал венесуэльца Омара Гарсию на вечере бокса в Германии.