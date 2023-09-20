Найбільші гроші у кар’єрі: відомий боксер накинувся зі звинуваченнями на Ломаченка

Українець узяв паузу і поки не проводитиме поєдинки

Американський боксер легкої ваги Шакур Стівенсон не розуміє рішення українського боксера Василя Ломаченка, який відмовився від бою з ним. За словами американця, у цьому поєдинку українець міг би заробити великі гроші.

Стівенсон упевнений, що його бій проти Ломаченка став би знаковою подією у світі боксу. Про це він сказав у коментарі Boxing Social.

"Ломаченко пропонували найбільші гроші в його кар’єрі за бій зі мною. Чому б йому не битися зі мною? Під кінець кар’єри чому б не взяти найбільші гроші за бій в одному з найбільших поєдинків у боксі? Чому б і ні?", — запитав американець.

Бій Шакура проти Василя мав відбутися після того, як абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні перебрався до іншої вагової категорії. Після цього подіям у WBC мали призначити бій Стівенсону та Ломаченку за вакантний пояс.

Тоді ж команда українця дала зрозуміти, що після поразки від Хейні у травні 2023 року українець планує зробити перерву у світі спорту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ломаченко залишається у топ-10 найкращих боксерів світу.