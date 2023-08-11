Усьому виною війна? Ломаченко відмовляється повертатися до рингу

Українець востаннє виходив у ринг у травні

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко не збирається проводити бій цього року. Таким чином, він не прийме виклик відомого американця Шакура Стівенсона.

Про це журналістам розповів голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

За його словами, українець відмовляється проводити бій.

"Він хоче взяти відпустку. Ця лайнова ситуація все ще триває в Україні, все наблизилося до місця, де він живе – поряд з Одесою, яку бомбардують. Він не може зосередитися на боях. Я не думаю, що це має якесь відношення до Шакура" — сказав Арум.

Нагадаємо, що титул WBC у легкій вазі став вакантним, а Ломаченко є лідером оновленого рейтингу WBC, тоді як Шакур іде другим.

У планах організації було призначити бій за титул між цими боксерами, але, за словами промоутера, Стівенсону шукатимуть іншого суперника.

Свій останній бій Ломаченко провів навесні цього року, коли програв Девіну Хейні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ломаченко залишається у топ-10 найкращих боксерів світу.