Всему виной война? Ломаченко отказывается возвращаться в ринг

Украинец последний раз выходил в ринг в мае

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко не собирается проводить бой в этом году. Таким образом, он не примет вызов известного американца Шакура Стивенсона.

Об этом журналистам рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

По его словам, украинец отказывается проводить бой.

"Он хочет взять отпуск. Эта дерьмовая ситуация все еще продолжается в Украине, все приблизилось к месту, где он живет – рядом с бомбардируемой Одессой. Он не может сосредоточиться на боях. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Шакуру", — сказал Арум.

Напомним, что титул WBC в легком весе стал вакантным, а Ломаченко является лидером обновленного рейтинга WBC, в то время как Шакур идет вторым.

В планах организации было назначить бой за титул между этими боксерами, но, судя по словам промоутера, Стивенсону будут искать другого соперника.

Свой последний бой Ломаченко провел весной этого года, когда проиграл Девину Хейни.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Ломаченко остается в топ-10 лучших боксеров мира.