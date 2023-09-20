Самые большие деньги в карьере: известный боксер набросился с обвинениями на Ломаченко

Украинец взял паузу и пока не будет проводить поединки

Американский боксер легкого веса Шакур Стивенсон не понимает решения украинского боксера Василия Ломаченко, который отказался от боя с ним. По словам американца, в этом поединке украинец мог бы заработать большие деньги.

Стивенсон уверен, что его бой против Ломаченко стал бы знаковым событием в мире бокса. Об этом он сказал в комментарии Boxing Social.

"Ломаченко предлагали самые большие деньги в его карьере за бой со мной. Почему бы ему не драться со мной? Под конец карьеры почему бы не взять самые большие деньги за бой в одном из самых больших поединков в боксе? Почему бы и нет?", – задался вопросами американец.

Бой Шакура против Василия должен был состояться после того, как абсолютный чемпион в легком весе Девин Хэйни перебрался в другую весовую категорию. После этого событиям в WBC должны были назначить бой Стивенсону и Ломаченко за вакантный пояс.

Тогда же команда украинца дала понять, что после поражения от Хэйни в мае 2023 года украинец планирует сделать перерыв в мире спорта.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Ломаченко остается в топ-10 лучших боксеров мира.