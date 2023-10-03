Самый большой гонорар в карьере: стало известно, сколько Фьюри получит за бой с Усиком

Оба боксера получат солидные деньги

За бой с украинским чемпионом мира Александром Усиком обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри получит солидный гонорар. Речь идет о сотнях миллионов евро.

Об этом рассказал промоутер британца Боб Арум, пишет Boxing News. По его словам, поединок за звание абсолютного чемпиона мира пополнит бюджет "Цыганского короля" на сумму в 200 миллионов.

Промоутер признался, что этот гонорар станет самым большим в карьере его клиента. Также Арум отметил, что оба боксера заработают солидные деньги.

"Когда у вас будут лежать деньги на столе, организовать бой несложно. Сделка оформлена так, что каждый из парней не обеспокоен тем, сколько заработает соперник. Они заработают гонорары, которых никогда до этого не видели. Они оба довольны", — рассказал промоутер.

При этом он дал понять, что вопросы организации и гонораров пока решены не до конца.

"Я не говорил, что Фьюри заработает за этот бой 100 миллионов долларов. Я говорил, что мы пытаемся сделать все для этого. Я верю, что к концу июня Тайсон заработает чек в размере 200 млн. Реванш? Я не знаю, я не вкладываю в этот бой свои деньги", – сказал Арум.

Как известно, поединок может пройти в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года, либо в январе 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в последнем своем поединке в августе Усик со скандалом победил британца Даниеля Дюбуа.