Другие подождут: в WBC выбрали единственного соперника для Усика

Украинский супертяж готовится к главному поединку в карьере

Всемирный боксерский совет (WBC) хочет видеть следующим соперником украинца Александра Усика обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри. В организации уверенны, что весь мир хочет посмотреть на бой украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBO и IBF против "Цыганского короля".

Об этом в интервью Boxing Social заявил президент WBC Маурисио Сулейман. Он дал понять, что пока вероятность проведения такого боя есть, уроженцу Манчестера не будут пока назначать обязательную защиту.

По словам Сулеймана, бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе — очень редкое событие. В связи с этим он призвал остальных боксеров "немного подождать".

"Зачем настаивать на каком-то обязательном бое, который будет препятствовать и мешать Фьюри драться с Усиком? Мы выбрали большой путь. Наша задача — организовать и провести объединительный бой за абсолютный титул чемпиона, и мы занимаем эту позицию. Мы не лишаем возможности ни одного другого бойца. У них есть возможность продвигаться по карьерной лестнице и рейтингу WBC, но пока мы просто ждем", – сказал Сулейман.

Ранее "Телеграф" писал о том, что следующим соперником Усика должен стать не Тайсон Фьюри, а другой известный боксер.