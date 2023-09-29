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Інші почекають: у WBC обрали єдиного суперника для Усика

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Олександр Усик залишається непереможеним
Олександр Усик залишається непереможеним. Фото instagram.com/usykaa

Український супертяж готується до головного поєдинку в кар’єрі

Всесвітня боксерська рада (WBC) хоче бачити наступним суперником українця Олександра Усика володаря поясу WBC британця Тайсона Ф’юрі. В організації впевнені, що весь світ хоче подивитися на бій українського чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF проти "Циганського короля".

Про це в інтерв’ю Boxing Social заявив президент WBC Мауріс Сулейман. Він дав зрозуміти, що поки ймовірність проведення такого бою є, уродженцю Манчестера поки що не призначатимуть обов’язковий захист.

За словами Сулеймана, бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі — дуже рідкісна подія. У зв’язку з цим він закликав решту боксерів "трохи почекати".

"Навіщо наполягати на якомусь обов'язковому бою, який перешкоджатиме і заважатиме Ф'юрі битися з Усиком? Ми вибрали великий шлях. Наше завдання – організувати та провести об'єднавчий бій за абсолютний титул чемпіона, і ми займаємо цю позицію. Ми не позбавляємо можливості жодного іншого бійця. У них є можливість просуватися кар'єрними сходами та рейтингом WBC, але поки що ми просто чекаємо", – сказав Сулейман.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наступним суперником Усика має стати не Тайсон Ф’юрі, а інший відомий боксер.

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#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик