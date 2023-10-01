Гвоздик за 4 хвилини нокаутував суперника (відео)

Український боксер не залишив шансів бразильцеві

У ніч на неділю, 1 жовтня, український напівважковаговик Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) достроково переміг бразильця Ісаака Родрігеса (28-5, 22 КО) на вечорі боксу в США. До речі, в минулому поєдинку "Цвях" переміг колишнього хокеїста.

Бій, який проходив на T-Mobile Arena, завершився вже у другому раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

На початку другого раунду, на 4-й хвилині поєдинку, 36-річний Олександр потужним ударом із правої поклав 38-річного Ісаака на канвас. Бразилець важко піднявся під час відліку рефері, проте суддя вирішив зупинити бій, зберігши віковому боксеру здоров’я. Таким чином, Гвоздик за 4 хвилини здобув свою 20 перемогу у профі. Родрігес програв уп’яте, маючи у своєму послужному списку 28 перемог.

Відео нокауту в бою Гвоздик — Родрігес:

Повне відео бою Олександр Гвоздик — Ісаак Родрігес:

Нагадаємо, Гвоздик призупинив кар’єру в червні 2020 року після того, як у жовтні 2019 року достроково програв Артуру Бетербієву з рф в об’єднавчому поєдинку. Олександр повернувся у бокс перемогою над Жозуе Обандо з Мексики (20-35-2, 15 КО) у лютому 2023 року. Примітно, що "Цвях" мав вийти в ринг проти аргентинця Хорхе Міранди (58-21, 22 КО), проте за день до бою йому замінили суперника.