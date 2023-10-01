Гвоздик за 4 минуты нокаутировал соперника (видео)

Украинский боксер не оставил шансов бразильцу

В ночь на воскресенье, 1 октября, украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) досрочно победил бразильца Исаака Родригеса (28-5, 22 КО) на вечере бокса в США. К слову, в прошлом поединке "Гвоздь" победил бывшего хоккеиста.

Бой, который проходил на T-Mobile Arena, завершился уже во втором раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

В начале второго раунда, на 4-й минуте поединка, 36-летний Александр мощным ударом с правой уложил 38-летнего Исаака на канвас. Бразилец с трудом поднялся во время отсчета рефери, однако судья решил остановить схватку, сохранив возрастному боксеру здоровье. Таким образом, Гвоздик за 4 минуты добыл свою 20 победу в профи. Родригес проиграл в пятый раз, имея в своем послужном списке 28 побед.

Видео нокаута в бою Гвоздик — Родригес:

Полное видео боя Александр Гвоздик — Исаак Родригес:

Напомним, Гвоздик приостановил карьеру в июне 2020 года после того, как в октябре 2019 года досрочно проиграл Артуру Бетербиеву из рф в объединительном поединке. Александр вернулся в бокс победой над Жозуэ Обандо из Мексики (20-35-2, 15 КО) в феврале 2023 года. Примечательно, что "Гвоздь" должен был выйти в ринг против аргентинца Хорхе Миранды (58-21, 22 КО), однако за день до боя ему заменили соперника.