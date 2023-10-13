Ф’юрі — Нганну: де і коли дивитися бій

Великий боксер пройде у Саудівській Аравії

У суботу, 28 жовтня, у Саудівській Аравії відбудеться унікальний вечір боксу, головною подією якого стане виставковий поєдинок між британським чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та франко-камерунським бійцем ММА, ексчемпіоном UFC Франсісом Нганну.

Українські транслятори не повідомляли про показ шоу боксу в Україні. Про це повідомляє "Телеграф".

Легально подивитися бій Ф’юрі — Нганну в Україні можна на сервісі TNT Sports та у додатку транслятора (вартість 20 фунтів — близько 900 грн). Окрім того, любителі боксу можуть подивитися шоу на американському ТБ-каналі ESPN+. Транслятор також покаже вечір боксу за системою PPV. Вартість — від 13 доларів (близько 500 грн).

Бій Ф’юрі — Нганну пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), початок поєдинку — близько півночі. Додамо, що Тайсон є явним фаворитом у поєдинку проти Франсіса.

Нагадаємо, Ф’юрі вже підписав контракт на бій з українським чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО). Очікується, що дату бою Ф’юрі — Усик буде оголошено після поєдинку Ф’юрі — Нганну. Крім того, можливо, українець особисто зустрінеться із "Циганським королем" у Саудівській Аравії. Примітно, що Ф’юрі та Усик мали битися у квітні 2023 року, проте в останній момент не зуміли домовитися про поєдинок.