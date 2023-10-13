Фьюри - Нганну: где и когда смотреть бой

Большой боксер пройдет в Саудовской Аравии

В субботу, 28 октября, в Саудовской Аравии состоится уникальный вечер бокса, главным событием которого станет выставочный поединок между британским чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и франко-камерунским бойцом ММА, экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

Украинские трансляторы не объявляли о показе шоу бокса в Украине. Об этом сообщает "Телеграф".

Легально посмотреть бой Фьюри — Нганну в Украине можно на сервисе TNT Sports и в приложении транслятора (стоимость 20 фунтов — около 900 грн). Кроме того, любители бокса могут посмотреть шоу на американском ТВ-канале ESPN+. Транслятор также покажет вечер бокса по системе PPV. Стоимость — от 13 долларов (около 500 грн).

Бой Фьюри — Нганну пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало поединка — около полуночи. Добавим, что Тайсон является явным фаворитом в поединке против Франсиса.

Напомним, Фьюри уже подписал контракт на бой с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО). Ожидается, что дата боя Фьюри — Усик будет оглашена после схватки Фьюри — Нганну. Кроме того, возможно, украинец лично встретится с "Цыганским королем" в Саудовской Аравии. Примечательно, что Фьюри и Усик должны были сразиться в апреле 2023 года, однако в последний момент не сумели договориться о поединке.