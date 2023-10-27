Фьюри - Нганну: онлайн-трансляция боя

Выставочный поединок гигантов возглавит шоу бокса в Саудовской Аравии

В субботу, 28 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет супербой между британским чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и франко-камерунским бойцом ММА, экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу и главного боя вечера. Начало в 20:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция вечера бокса Тайсон Фьюри — Франсис Нганну

Звезда ММА Нганну после того, как UFC не удовлетворил его финансовые аппетиты перешел в бокс, где проведет денежный бой против действующего чемпиона мира Фьюри. Поединок гигантов не войдет в официальную статистику и несет выставочный характер. На кону "дуэли" не будет стоять чемпионский пояс WBC, который принадлежит "Цыганскому королю". Франсис хоть и является новичком в профи-боксе, однако назвать его мальчиком для битья точно нельзя. "Хищник" обладает убийственным ударом, что является его главным козырем в ринге. На стороне Тайсона невероятный опыт, мастерство и скорость, которая несвойственна бойцам с такими габаритами.

Тайсон Фьюри – непохожий ни на кого чемпион

Где смотреть бой

Украинские каналы не приобрели права на показ шоу бокса. Во всем мире (кроме США, Канады, Великобритании и Ирландии) поединок можно посмотреть на стриминговом сервисе DAZN (370 грн)

В Великобритании и Ирландии шоу покажет телеканал TNT Sport Box Office (PPV за £21.95), а в США — стриминговая платформа ESPN+ (PPV за $80). Основной кард шоу начнется в 20:40 по киевскому времени, начало главного боя ожидается после полуночи.

Промо видео боя Фьюри - Нганну

Прогноз букмекеров

На победу "Цыганского короля" специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,10-1,11. В то же время триумф Нганну менее вероятен — коэффициент 7,00. Таким образом, шансы Фьюри на победу букмекеры оцениваются в 90%, а Франсиса — в 14% при марже букмекеров в 4%.

Андеркард шоу

Фабио Вордли (16-0, 15 КО) – Дэвид Аделее (12-0, 11 КО)

Джозеф Паркер (32-3, 22 КО) – Саймон Кин (32-3, 22 КО)

Арсланбек Махмудов (17-0, 16 КО) – Агрон Смакичи (19-2, 17 KO)

Мартин Баколе (19-1, 14 KO) – Карлос Такам (40-7-1, 28 КО)

Мозес Итаума (3-0, 2 КО) – Иштван Бернат (10-1, 8 КО)

Джек Макганн (8-0-1, 5 КО) – Альсибиаде Дюран (12-3, 9 КО)

Последний бой

В своем последнем бою, который состоялся в декабре 2022 года, Фьюри нокаутировал Дерека Чисору в 10-м раунде.

Нганну, в свою очередь, в январе 2023 года единогласным решением судей победил Сирила Гана в чемпионском поединке UFC.

Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отправился в Саудовскую Аравию на шоу Фьюри — Нганну. Ожидается, что после "легкой" победы "Цыганского короля" станет известна официальная дата чемпионского боя Усик — Фьюри. Отметим, Тайсон и Александр должны были сразиться в апреле 2023 года, однако в последний момент не сумели договориться об условиях "дуэли". В сентябре боксеры неожиданно договорились о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.