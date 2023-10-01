Шведский гигант унизил звезду российского бокса, а потом избил его (видео)

Швед не оставил шансов российскому армянину

В субботу, 30 сентября, на арене Regnum Carya Hotel в Анталии (Турция) состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал бой Отто Валлин (26-1, 14 KO) — Мурат Гассиев (29-2, 22 КО). Россиянин Гассиев для обхода санкций в 2023 году получил паспорт Армении.

В 12-раундовом поединке швед Валлин одержал победу раздельным решением судей. Об этом сообщает "Телеграф".

Гассиев пытался одним ударом завершить бой, однако в супертяжах мощи и скорости для этого у россиянина маловато. Оттто, в свою очередь, активно работал джебом и лишь в чемпионских раундах позволил себе пойти в размен. По итогам поединка судьи были на стороне шведа, хотя был риск того, что лучшего боксера "обкрадут", учитывая, что бой организовывала прокремлевская организация IBA. Итоговый счет — 115–113 дважды в пользу Валлина и 117–111 в пользу Гассиева.

Полное видео боя Мурат Гассиев - Отто Валлин

Добавим, на церемонии взвешивания Валлин демонстративно не стал пожимать руку Гассиеву.

Напомним, в марте Гассиев провел бой в Ереване (Армения). Примечательно, что перед поединком организаторы вечера бокса попросили команду Мурата заклеить флаги россии и Осетии на форме.

Ранее украинский боксер заявил, что возобновил карьеру, чтобы бить на ринге россиян.