Шведський гігант принизив зірку російського боксу, а потім побив його (відео)

Швед не залишив шансів російському вірменові

У суботу, 30 вересня, на арені Regnum Carya Hotel в Анталії (Туреччина) відбувся великий вечір боксу, головною подією якого став бій Отто Валлін (26-1, 14 KO) — Мурат Гассієв (29-2, 22 КО). Росіянин Гассієв для ухилення від санкцій у 2023 році отримав паспорт Вірменії.

У 12-раундовому поєдинку швед Валлін переміг роздільним рішенням суддів. Про це повідомляє "Телеграф".

Гассієв намагався одним ударом завершити бій, однак у супертяжах потужності та швидкості для цього у росіянина обмаль. Отто, у свою чергу, активно працював джебом і лише в чемпіонських раундах дозволив собі піти в розмін. За підсумками поєдинку судді були на боці шведа, хоча був ризик того, що кращого боксера "обкрадуть" з огляду на те, що бій організовувала прокремлівська організація IBA. Підсумковий рахунок — 115-113 двічі на користь Валліна і 117-111 на користь Гассієва.

Повне відео бою Мурат Гассієв — Отто Валлін

Додамо, на церемонії зважування Валлін демонстративно не став тиснути руку Гассієву.

Нагадаємо, у березні Гассієв провів бій у Єревані (Вірменія). Примітно, що перед поєдинком організатори вечора боксу попросили команду Мурата заклеїти прапори рф та Осетії на формі.

Раніше український боксер заявив, що відновив кар’єру, щоб бити на ринзі росіян.