На одного Усика станет больше: в семье известного боксера ожидается пополнение

Подробности держат в секрете

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в скором времени станет папой в четвертый раз. Он и его супруга Екатерина Усик ждут пополнения.

Об этом в интервью американскому Pro Box TV рассказал промоутер боксера Александр Красюк. Сейчас счастливые родители воспитывают дочь и двух сыновей.

Ранее в СМИ была информация о том, что Екатерина Усик находится в положении, однако официально из окружения боксера этого не подтверждал. Теперь же нет сомнений, что вскоре на свет появится малыш.

Вполне ожидаемо, промоутер не стал раскрывать никаких подробностей.

Александр и Екатерина Усик состоят в браке уже 14 лет, а их знакомство произошло еще в школьные годы.

В семье уже есть сыновья Кирилл и Михаил, а также дочь Елизавета. Известно, что Кирилл увлекается футболом. Именно этим видом спорта занимался в детстве его отец.

Ранее "Телеграф" писал о том, что обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик недавно договорился о своем следующем поединке. Он подписал контракт с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. В случае победы наш боксер станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Предварительно, бой может состояться 23 декабря 2023 года.