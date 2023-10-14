На одного Усика стане більше: у родині відомого боксера очікується поповнення

Подробиці тримають у секреті

Український чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик незабаром стане татом вчетверте. Він та його дружина Катерина Усик чекають на поповнення.

Про це в інтерв’ю американському Pro Box TV розповів промоутер боксера Олександр Красюк. Нині щасливі батьки виховують доньку та двох синів.

Раніше у ЗМІ була інформація про те, що Катерина Усик перебуває у положенні, проте офіційно з оточення боксера цього не підтверджував. Тепер немає сумнівів, що невдовзі на світ з’явиться малюк.

Цілком очікувано, промоутер не став розкривати жодних подробиць.

Олександр та Катерина Усик перебувають у шлюбі вже 14 років, а їхнє знайомство відбулося ще у шкільні роки.

У сім’ї вже є сини Кирило та Михайло, а також дочка Єлизавета. Відомо, що Кирило захоплюється футболом. Саме цим видом спорту займався у дитинстві його батько.

Раніше "Телеграф" писав про те, що володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик нещодавно домовився про свій наступний поєдинок. Він підписав контракт із чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі. У разі перемоги наш боксер стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Попередньо бій може відбутися 23 грудня 2023 року.