Фьюри - Нганну: букмекеры оценили шансы бойцов

Специалисты не верят в представителя смешанных единоборств

В субботу, 28 октября, в Саудовской Аравии состоится необычный вечер бокса, главным событием которого станет выставочный поединок между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и франко-камерунским бойцом ММА Франсисом Нганну.

По мнению букмекеров, у Нганну нет шансов на успех в этом противостоянии, ведь бой пройдет по правилам бокса. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Цыганского короля" специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,10-1,11. В то же время триумф Нганну менее вероятен — коэффициент 7,00. Таким образом, шансы Фьюри на победу букмекеры оценили в 90%, а Франсиса — в 14% при марже букмекеров в 4%.

Прогноз букмекеров на бой Тайсон Фьюри — Франсис Нганну

Favbet: (победа Фьюри 1,11 — ничья 16,00 — победа Нганну 7,00)

William Hill: (1,10 — 15,00 — 7,00)

Поединок будет проходить по правилам бокса, однако в официальную статистику бойцов он не пойдет. Бой будет 10-раундовым, титул чемпиона WBC в супертяжелом весе, который принадлежит Тайсону, не стоит на кону. Добавим, что Нганну фактически проведет свою первую боксерскую "дуэль" в карьере, а Фьюри, похоже, ожидает "легкую прогулку" в ринге.

Напомним, в своем последнем поединке, который состоялся в декабре 2022 года, Фьюри нокаутировал Дерека Чисору в 10-м раунде.

Нганну, в свою очередь, в январе 2023 года единогласным решением судей победил Сирила Гана в чемпионском поединке UFC. Франсис захотел от промоушена больше денег, но договориться не сумел и со скандалом ушел в бокс. Ожидается, что камерунец заработает за один бой с Фьюри столько денег, сколько он заработал за все бои в UFC.

Добавим, что камерунский гигант обладает очень сильным ударом, а потому некоторые эксперты считают, что у Нганну есть шанс на успех.

Отметим, Тайсон уже подписал контракт на бой с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО). Ожидается, что дата боя Фьюри — Усик будет оглашена после схватки Фьюри — Нганну. Кроме того, возможно, украинец лично встретится с "Цыганским королем" в Саудовской Аравии. Примечательно, что Фьюри и Усик должны были сразиться в апреле 2023 года, однако в последний момент не сумели договориться о поединке.