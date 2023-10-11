Ф’юрі — Нганну: букмекери оцінили шанси бійців

Фахівці не вірять у представника змішаних єдиноборств

У суботу, 28 жовтня, у Саудівській Аравії відбудеться незвичайний вечір боксу, головною подією якого стане виставковий поєдинок між британцем Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та франко-камерунським бійцем ММА Франсісом Нганну.

На думку букмекерів, Нганну не має шансів на успіх у цьому протистоянні, адже бій пройде за правилами боксу. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Циганського короля фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,10-1,11. Водночас тріумф Нганну менш ймовірний — коефіцієнт 7,00. Таким чином, шанси Ф’юрі на перемогу букмекери оцінили у 90%, а Франсіса — у 14% за маржі букмекерів у 4%.

Прогноз букмекерів на бій Тайсон Ф'юрі — Франсіс Нганну

Favbet: (перемога Ф'юрі 1,11 — нічия 16,00 — перемога Нганну 7,00)

William Hill: (1,10 — 15,00 — 7,00)

Поєдинок проходитиме за правилами боксу, проте до офіційної статистики бійців він не піде. Бій буде 10-раундовим, титул чемпіона WBC у суперважкій вазі, що належить Тайсону, не стоїть на кону. Додамо, що Нганну фактично проведе свою першу боксерську "дуель" у кар’єрі, а Ф’юрі, схоже, чекає "легку прогулянку" в ринзі.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся у грудні 2022 року, Ф’юрі нокаутував Дерека Чісора у 10-му раунді.

Нганну, у свою чергу, у січні 2023 року одноголосним рішенням суддів переміг Сіріла Гана у чемпіонському поєдинку UFC. Франсіс захотів від промоушена більше грошей, але домовитися не зумів і зі скандалом пішов у бокс. Очікується, що камерунець заробить за один бій із Ф’юрі стільки грошей, скільки він заробив за всі бої в UFC.

Додамо, що камерунський гігант має дуже сильний удар, а тому деякі експерти вважають, що Нганну має шанс на успіх.

Зазначимо, Тайсон уже підписав контракт на бій з українським чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО). Очікується, що дату бою Ф’юрі — Усик буде оголошено після бою Ф’юрі — Нганну. Крім того, можливо, українець особисто зустрінеться із "Циганським королем" у Саудівській Аравії. Примітно, що Ф’юрі та Усик мали битися у квітні 2023 року, проте в останній момент не зуміли домовитися про поєдинок.