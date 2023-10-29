"Забій на маківці": Ф'юрі перехотів битися з Усиком у визначену дату

Чемпіонський бій, схоже, перенесуть на 2024 рік

Британський чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) після неоднозначної перемоги над франко-камерунським бійцем ММА, екс-чемпіоном UFC Франсісом Нганну (0-1, 0 КО) не встигне підготуватися до бою 23 грудня з українським чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це відразу після бою заявив представник Ф’юрі, голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен, передає boxingscene. За словами промоутера, Тайсон має залікувати рани після бою з Нганну, зокрема забій на маківці, а тому він, схоже, не встигне підготуватися до поєдинку 23 грудня.

"Я вважаю, що точна дата ще не оголошена. Обидва боксери бажають поєдинку, а тому ми всі в грі. Залишилося лише призначити дату. У Тайсона пошкодження, так що марно призначати дату, якщо у нього забій на маківці. Подивимося, як довго це лікується. Але цей бій відбудеться. Це найбільший бій у боксі. Усі хочуть його побачити, і вони побачать його тут, у Саудівській Аравії", — заявив Воррен.

Зазначимо, Усик після поєдинку піднявся на ринг, де зголосився битися саме 23 грудня. Олександр і Тайсон вже одного разу не зуміли домовитися про поєдинок через умови контракту. Любителі боксу сподіваються, що боксери не скасують бій через дату.

Додамо, що Нганну, на думку багатьох представників боксу, переміг Ф’юрі. Раніше в мережі з’явилася реакція Усика на нокдаун Тайсона в бою з камерунцем.