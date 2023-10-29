Реакція Усика на падіння Ф’юрі розсмішила мережу (відео)

Користувачі жартували, про що українець думав на той момент

Неоднозначна перемога чемпіона світу за версією WBC у суперважкому дивізіоні Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) над новачком у профі-боксі Франсісом Нганну (0-1, 0 KO) з Камеруну викликала подив у багатьох, зокрема й у володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF у гевівейті українця Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Олександр спостерігав за поєдинком Ф’юрі — Нганну в рінгсайді, а тому добре роздивився, як Франсіс положив "Циганського короля" на настил рингу. Відповідний момент опублікував Boxing on TNT Sports у Twitter.

У третьому раунді головного бою шоу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) ексзірка ММА відправив чинного непереможного чемпіона світу з боксу в нокдаун. Усик у цей момент дуже здивувався. У мережі жартують, що в цей момент Олександр усвідомив, що бій із Ф’юрі знецінився, а він сам через це потенційно втратив мільйони доларів.

Додамо, що промоутер Едді Гірн заявив, що в поєдинку Тайсона проти Олександра тепер немає сенсу, адже схоже, що Нганну переміг Ф’юрі. До речі, українець і британець хочуть провести бій 23 грудня 2023 року.

Переглянути повний бій Ф’юрі — Нганну можна на сайті "Телеграф". Також у нас на сайті можна ознайомитись із гайлайтами головного поєдинку шоу 28 жовтня.