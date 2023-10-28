Російський боксер виступив на шоу Ф’юрі — Нганну, видавши себе за канадця

Це 17-та перемога нокаутом для росіянина

На великому вечорі боксу в Саудівській Аравії, головною подією якого стане протистояння Тайсона Ф’юрі та Френсіса Нганну, пройшов бій за участю російського боксера Арсланбека Махмудова та Джуніора Райта. Поєдинок передбачувано завершився перемогою першого.

Непереможений росіянин здобув 18 перемогу на професійному рингу. Цього разу він нокаутував американського боксера у першому раунді.

Цікаво, що у бій Махмудов вийшов під прапором Канади. Нагадаємо, що російську символіку офіційно заборонено на багатьох великих змаганнях, хоча організатори вечора боксу в Ер-Ріяді заяв із цього приводу не робили.

Зазначимо, що російський боксер є третім номером рейтингу важкого дивізіону за версією WBC. Він здобув 17 дострокову перемогу. Цікаво, що у 13 поєдинках представник росії відправив суперників до нокауту вже в 1-2 раундах.

До речі, ще до бою було зрозуміло, що Махмудов запросто переможе представника США. На його перемогу давали коефіцієнт 1,01.

Раніше "Телеграф" писав про те, де можна подивитися бій Ф’юрі — Нганну. Також ми писали про прогноз букмекерів на бій.