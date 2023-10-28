Бій Ф’юрі — Нганну не покажуть в Україні: де і коли дивитись бокс

Великий бій пройде в Ер-Ріяді

У суботу, 28 жовтня, весь боксерський світ буде прикутий до Саудівської Аравії, де британський чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) проведе поєдинок за правилами боксу проти франко-камерунського бійця ММА Франсіса Нганну.

Українські канали не купили права на показ цього шоу боксу. Про це повідомляє "Телеграф".

Легально переглянути пряму трансляцію бою в Україні та в інших частинах світу, окрім США, Канади, Великої Британії та Ірландії, можна на стрімінговому сервісі DAZN (вартість місячної підписки в Україні становить 370 грн, — Ред.). У Великій Британії та Ірландії шоу боксу покаже телеканал TNT Sport Box Office (PPV за £21.95), а у США — стрімінгова платформа ESPN+ (PPV за $80). Очікується, що головний бій вечора Ф’юрі — Нганну розпочнеться ближче до півночі.

Тайсон Фьюрі — несхожий ні на кого чемпіон

Нагадаємо, Ф’юрі вже підписав контракт на бій з українським чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО). Очікується, що дату бою Ф’юрі-Усик буде оголошено після бою Ф’юрі-Нганну. До речі, українець і британець вже зустрілися в Саудівській Аравії, де обмінялися жартами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фахівці не вірять в успіх "Хижака" у поєдинку проти "Циганського короля".