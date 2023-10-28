Бій українського чемпіона світу з боксу зірвався: подробиці

Українець свій останній бій провів у січні 2023 року

Захист титулу українського чемпіона WBA Артема Далакяна (22-0, 15 КО) переноситься на невизначений термін. Українець мав битися проти обов’язкового претендента з Японії Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО).

Про це повідомив генеральний секретар Федерації боксу України Дмитро Єлісєєв на своїй сторінці у Facebook. Причиною перенесення бою українця став зрив головного поєдинку шоу 15 листопада через травму Tакума Іноуе.

Таким чином, японський транслятор та організатори шоу компанія Teiken Promotion вирішили перенести вечір боксу на невизначений термін.

"Поки що не зрозуміла позиція Всесвітньої Боксерської Асоціації (WBA) із цього приводу. Із ситуацією розбираються юристи компанії Union Boxing Promotion (представники Далакяна, — Ред)", — написав Єлісєєв.

Нагадаємо, Далакян один із двох українців, які на цей час володіють чемпіонськими поясами за версією однієї з чотирьох головних боксерських організацій світу. Раніше Олександр Усик провів захист своїх титулів у скандальному поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа. Тепер на Олександра чекає дуель проти Тайсона Ф’юрі.