МОК не пустить на Олімпіаду оплот путінізму

Організацію не влаштовує корумпованість у боксі

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що прокремлівська Міжнародна асоціація боксу (IBA) не проводитиме олімпійський боксерський турнір на Іграх-2024 у Парижі.

Відповідний коментар Баха наводить insidethegames. Глава МОК зазначив, що IBA не організовуватиме боксерський турнір на Олімпійських іграх-2024.

В олімпійській програмі боксу під егідою IBA не буде – і точка. Ми дали їм чотири роки, але вони не виконали поставлені нами умови.

Те, як вони виражають себе і поводяться зараз, не дає надії на покращення", – сказав Бах.

Через корупцію в IBA бокс може зникнути із програми Олімпійських ігор. Проте у МОК зазначили, що цей вид спорту буде представлено на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі.

Раніше МОК відкликав визнання IBA. Воно було припинено ще у 2019 році після низки корупційних скандалів. З 2020 року IBA очолює росіянин Умар Кремльов. До речі, IBA у 2023 році організувала чемпіонат світу, який запам’ятався масовою бійкою та крадіжкою амуніції. Україна та низка інших країн бойкотували турнір.