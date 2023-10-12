МОК не пустит на Олимпиаду оплот путинизма

Организацию не устраивает коррумпированность в боксе

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что прокремлевская Международная ассоциация бокса (IBA) не будет проводить олимпийский боксерский турнир на Играх-2024 в Париже.

Соответствующий комментарий Баха приводит insidethegames. Глава МОК отметил, что IBA не будет организовывать боксерский турнир на Олимпийских играх-2024.

"В олимпийской программе бокса под эгидой IBA не будет – и точка. Мы дали им четыре года, но они не выполнили поставленные нами условия.

То, как они выражают себя и ведут себя сейчас, не дает надежды на улучшение", – сказал Бах.

Из-за коррупции в IBA бокс может исчезнуть из программы Олимпийских игр. Тем не менее в МОК отметили, что этот вид спорта будет представлен на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Ранее МОК отозвал признание IBA. Оно было приостановлено еще в 2019 году после череды коррупционных скандалов. С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. К слову, IBA в 2023 году организовала чемпионат мира, который запомнился массовой дракой и кражей амуниции. Украина и ряд других стран бойкотировали турнир.