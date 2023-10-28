"Чим більше шафа": Усик відповів на випад Ф’юрі (відео)

Боксери зустрілися віч-на-віч на заході в Саудівській Аравії

Український чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) зустрівся з британським чемпіоном WBC у королівському дивізіоні Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) на медіа-заході, присвяченому супербою Ф’юрі — Нганну.

Відповідне відео Олександр опублікував у сторіс на своїй сторінці в Instagram. На кадрах боксери зіткнулися в Ер-Ріяді після церемонії зважування.

Тайсон Фьюрі — несхожий ні на кого чемпіон

Тайсон пожартував щодо різниці в габаритах з українцем: "Цей хлопець на високих підборах". Олександр, мабуть, через мовний бар’єр відповідати відразу на випад "Циганського короля" не став. Проте трохи пізніше Усик знайшов слова для Ф’юрі.

"В Україні ми говоримо: "Чим більше шафа, тим голосніше вона падає". Я думаю, що це чудово ", — написав Усик.

Бій Ф’юрі — Нганну відбудеться в суботу, 28 жовтня в Ер-Ріяді. Очікується, що після "дуелі" стане відома офіційна дата супербою Усик — Ф’юрі. Примітно, що Тайсон та Олександр мали битися у квітні 2023 року, проте в останній момент не зуміли домовитися про поєдинок через опцію про реванш.

Зазначимо, українські телеканали не зацікавлені у трансляції вечора боксу у Саудівській Аравії. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися бій Ф’юрі — Нганну в прямому ефірі, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні поєдинку.