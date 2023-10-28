"Чем больше шкаф": Усик ответил на выпад Фьюри (видео)

Боксеры встретились лицом к лицу на мероприятии в Саудовской Аравии

Украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) встретился с британским чемпионом WBC в королевском дивизионе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) на медиа-мероприятии, посвященном супербою Фьюри — Нганну.

Соответствующее видео Александр опубликовал в сторис на своей странице в Instagram. На кадрах боксеры столкнулись в Эр-Рияде после церемонии взвешивания.

Тайсон Фьюри – непохожий ни на кого чемпион

Тайсон пошутил над разницей в габаритах с украинцем: "Этот парень на высоких каблуках". Александр, видимо, из-за языкового барьера отвечать сразу на выпад "Цыганского короля" не стал. Тем не менее чуть позже Усик нашел подходящие слова для Фьюри.

"В Украине мы говорим: "Чем больше шкаф, тем громче он падает". Я думаю, что это прекрасно", — написал Усик.

Бой Фьюри — Нганну состоится в субботу, 28 октября в Эр-Рияде. Ожидается, что после "дуэли" станет известна официальная дата супербоя Усик — Фьюри. Примечательно, что Тайсон и Александр должны были сразиться в апреле 2023 года, однако в последний момент не сумели договориться о поединке из-за опции о реванше.

Отметим, украинские телеканалы не заинтересованы в трансляции вечера бокса в Саудовской Аравии. Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Фьюри — Нганну в прямом эфире, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне поединка.