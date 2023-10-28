Бой украинского чемпиона мира по боксу сорвался: подробности

Украинец свой последний бой провел в январе 2023 года

Защита титула украинского чемпиона WBA Артема Далакяна (22-0, 15 КО) переносится на неопределенный срок. Украинец должен был сразиться против обязательного претендента из Японии Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО).

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса Украины Дмитрий Елисеев на своей странице в Facebook. Причиной переноса боя украинца стал срыв главного поединка шоу 15 ноября из-за травмы Tакума Иноуэ.

Таким образом, японский транслятор и организаторы шоу компания Teiken Promotion решили перенести вечер бокса на неопределенный срок.

"Пока что не понятна позиция Всемирной Боксерской Ассоциации (WBA) по этому поводу. С ситуацией разбираются юристы компании Union Boxing Promotion (представители Далакяна, — Ред)", — написал Елисеев.

Напомним, Далакян один из двух украинцев, которые на данный момент владеют чемпионскими поясами по версии одной из четырех главных боксерских организаций мира. Ранее Александр Усик провел защиту своих титулов в скандальном поединке против британца Даниеля Дюбуа. Теперь на Александра ожидает дуэль против Тайсона Фьюри.