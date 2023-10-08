"Дети видели все!": Бывшая жена обвинила российского топ-боксера в побоях (фото)

Пара была в браке 16 лет

Бывшая жена экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола Екатерина обвинила экс-супруга в домашнем насилии. К слову, в последнем бою Бивол вышел на ринг без российского триколора.

Соответствующий пост Екатерина опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. Женщина рассказала, что во время брака боксер бил ее, правда, в полицию она не пошла по совету своего отца. Кроме того, она утверждает, что дети стали свидетелями домашнего насилия.

"Он и раньше меня бил! Ты со своим отцом сидел и говорил моему отцу, что я сама себя ударила! Под**ки вы все! Папа отговорил меня идти в полицию… 3 мая 2023 год. Дети видели все!

Две недели я ходила со ссадинами. Пока ты получал звание "Боксер года", – написала в соцсетях Екатерина, прикрепив фото своего лица, на котором видны ссадины.

Екатерина Бивол обвинила Дмитрия в побоях

Напомним, в весе Бивола также выступает российский канадец Артур Бетербиев, который владеет поясами WBO, WBC и IBF в полутяжелом дивизионе. Примечательно, что боксерам запретили проводить объединительный бой из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Тем не менее бойцы регулярно выходят на ринг и даже получают топ-бои. К примеру, Бивол в 2022 году победил звезду мирового бокса Сауля Альвареса.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Гвоздик вернулся в бокс в надежде выйти на ринг против Бивола или Бетербиева.