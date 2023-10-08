"Діти бачили все!": Колишня дружина звинуватила російського топбоксера у побоях (фото)

Пара була у шлюбі 16 років

Колишня дружина ексчемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBA Super Дмитра Бівола Катерина звинуватила ексчоловіка у домашньому насильстві. До речі, в останньому бою Бівол вийшов на ринг без російського триколору.

Відповідний пост Катерина опублікувала у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Жінка розповіла, що під час шлюбу боксер бив її, щоправда, до поліції вона не пішла за порадою свого батька. Крім того, вона твердить, що діти стали свідками домашнього насильства.

"Він і раніше мене бив! Ти зі своїм батьком сидів і говорив моєму батькові, що я сама себе вдарила! Под**ки ви всі! Тато відмовив мене йти в поліцію... 3 травня 2023 рік. Діти бачили все!

Два тижні я ходила з синцями. Поки ти отримував звання "Боксер року", — написала у соцмережах Катерина, прикріпивши фото свого обличчя, на якому видно синці.

Катерина Бівол звинуватила Дмитра у побоях

Нагадаємо, у вазі Бівола також виступає російський канадець Артур Бетербієв, який володіє поясами WBO, WBC та IBF у напівважкому дивізіоні. Примітно, що боксерам заборонили проводити об’єднавчий бій через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Проте бійці регулярно виходять на ринг і навіть одержують топбої. Наприклад, Бівол у 2022 році переміг зірку світового боксу Сауля Альвареса.

Раніше повідомлялося, що український боксер Олександр Гвоздик повернувся в бокс, сподіваючись вийти на ринг проти Бівола або Бетербієва.