Бой Фьюри - Нганну не покажут в Украине: где и когда смотреть бокс

Большой бой пройдет в Эр-Рияде

В субботу, 28 октября, весь боксерский мир будет прикован к Саудовской Аравии, где британский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) сразится по правилам бокса против франко-камерунского бойца ММА Франсиса Нганну.

Украинские каналы не приобрели права на показ этого шоу бокса. Об этом сообщает "Телеграф".

Легально посмотреть прямую трансляцию боя в Украине и в других частях мира, кроме США, Канады, Великобритании и Ирландии, можно на стриминговом сервисе DAZN (стоимость месячной подписки в Украине составляет 370 грн, — Ред.). В Великобритании и Ирландии шоу бокса покажет телеканал TNT Sport Box Office (PPV за £21.95), а в США — стриминговая платформа ESPN+ (PPV за $80). Ожидается, что главный бой вечера Фьюри — Нганну начнется ближе к полуночи.

Тайсон Фьюри – непохожий ни на кого чемпион

Напомним, Фьюри уже подписал контракт на бой с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО). Ожидается, что дата боя Фьюри — Усик будет оглашена после схватки Фьюри — Нганну. К слову, украинец и британец уже встретились в Саудовской Аравии, где обменялись "любезностями".

Ранее "Телеграф" сообщал, что специалисты не верят в успех "Хищника" в поединке против "Цыганского короля".