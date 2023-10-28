Усик, Емінем, Макгрегор та багато інших: хто приїхав подивитися на бій Ф’юрі — Нганну (фото, відео)

Там присутні як спортсмени, так і інші відомі особи

На вечір боксу до Саудівської Аравії, де пройде бій між чемпіоном світу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі та екс-чемпіоном UFC Френсісом Нганну, приїхала величезна кількість зірок світового спорту і не тільки. Увага до події прикута нереальна.

"Телеграф" зібрав інформацію про те, хто відвідає історичну подію. Серед гостей знайшлося місце і українському чемпіону світу з боксу Олександру Усику.

У переліку гостей великої події у світі спорту опинилися футболісти Кріштіану Роналду, Ріо Фердінанд та Роналдо. Також там помітили бійця UFC Конора Макгрегора, вже вказаного вище українця Усика. Подію відвідали й Майк Тайсон, Менні Пак’яо, Оскар Де Ла Хойя, Шеннон Бріггс, Шугар Рей Леонард, Джарред Андерсон, Роберто Дюран, Антоніо Тарвер та багато інших.

Також зауважили там легендарних представників культури. Зокрема, в Саудівській Аравії засвітився репер Емінем.

До речі, не обійшовся захід без представників росії. Там її представляють боксери Дмитро Бівол та Артур Бетербієв.

Зазначимо, що арена в Ер-Ріяді була спеціально побудована заради поєдинку Ф’юрі — Нганну, а також іншої не менш масштабної події — бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Ф’юрі та Усиком.

Цікаво, що до поєдинку Ф’юрі – Нганну Всесвітня боксерська рада підготувала спеціальний пояс. Гостям та учасникам вечора боксу. Крім того, учасникам вечора боксу подарували дорогий годинник від відомого швейцарського бренду.

Раніше "Телеграф" писав про те, де покажуть головну подію вечора — бій Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну. Також ми прогнозували букмекерів.